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Вдова Децла показала изуродованное шрамами лицо и тело

17:02
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Юлия Толмацкая написала, что шрам - это настоящая она

Вдова Децла Юлия Толмацкая перестала скрывать шрамы на лице и спине, показав фотографии в новом образе в инстаграме.

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Толмацкая объяснила, что гордится своими шрамами, так как они - это настоящая она. На снимках также можно разглядеть большую татуировку с драконом у вдовы. Ранее Толмацкая скрывала свое лицо на снимках за очками или маской розового кролика.

"Главная гордость моего лица - мой шрам. Красота, унаследованная мной от отца и матери, но это не я, это они. Шрам - это настоящая я, моя история, мой путь, моя сила, мой жизненный опыт. Я люблю свою жизнь. Я совершенна в своих несовершенствах", - написал мать сына Децла в соцсети. Пост появился на английском языке.

Подписчики поддержали вдову Децла. Многие поделились своими личными историями. Другие поинтересовались, как идут дела у сына Децла.

- Шрам очень украшает. Вы такая красивая, Юля!

- Что из-за шрама переживать? Если разглядеть все шрамы внутренних переживаний, это мелочи жизни.

- У всех эти шрамы свои. У кого-то на лице, а у кого-то в душе... У меня нет видимых шрамов, зато душа вся изрезана, изорвана.

35-летний Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. 

Видео: внезапная смерть Децла

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