Костенко объяснила, почему Тарасов не платит алименты старшей дочери

Беременную модель вывели из себя

Модель Анастасия Костенко, которая родила дочь от футболиста Дмитрия Тарасова и сейчас ждет второго ребенка, вышла из себя после замечания о недостойном поведении супруга.

30 сентября Костенко опубликовала совместное фото с Тарасовым, сделанное на дорогостоящий смартфон последней модели. "Так и в жизни: любимый смотрит, куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним. За мужем", - подписала фото модель, присовокупив смайлик в виде сердечка.

Одна из интернет-пользовательниц напомнила о якобы сомнительной репутации Тарасова, который был женат три раза и который задолжал первой жене несколько миллионов рублей в качестве алиментов. "Любимый лучше бы алименты дочке выплатил старшей полностью, а уж потом смотрел бы, куда вас везти", - написала женщина.

Эти слова не на шутку разозлили Костенко. "Когда же Вы, вечно копающиеся в чужом белье, угомонитесь и займетесь собой?! Репутацию с образом не путайте, где последнее - работа журналюг. Всем бы такого отца, между прочим", - написала модель.

Впрочем, многим подписчикам Анастасии Костенко понравился ее пост о ведущей роли мужа в семье.

- Все правильно. Мужчина главный в семье, он капитан.

- Какие милые.

- Оставайтесь всегда такими влюбленными... и побольше вам детишек.

- Любая мама парня мечтает о такой снохе! Умница Настенька и очень мудрая.

- Новый телефон запостила.

- Не увлекайся сильно, самой развиваться тоже важно, не нужно растворяться в мужчинах.

Напомним, в прошлом году у Тарасова и Костенко родилась дочь Милана. В начале сентября этого года пара объявила, что ждет второго ребенка.