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Костенко объяснила, почему Тарасов не платит алименты старшей дочери

17:19
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Беременную модель вывели из себя

Модель Анастасия Костенко, которая родила дочь от футболиста Дмитрия Тарасова и сейчас ждет второго ребенка, вышла из себя после замечания о недостойном поведении супруга. 
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30 сентября Костенко опубликовала совместное фото с Тарасовым, сделанное на дорогостоящий смартфон последней модели. "Так и в жизни: любимый смотрит, куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним. За мужем", - подписала фото модель, присовокупив смайлик в виде сердечка. 

Одна из интернет-пользовательниц напомнила о якобы сомнительной репутации Тарасова, который был женат три раза и который задолжал первой жене несколько миллионов рублей в качестве алиментов. "Любимый лучше бы алименты дочке выплатил старшей полностью, а уж потом смотрел бы, куда вас везти", - написала женщина. 

Эти слова не на шутку разозлили Костенко. "Когда же Вы, вечно копающиеся в чужом белье, угомонитесь и займетесь собой?! Репутацию с образом не путайте, где последнее - работа журналюг. Всем бы такого отца, между прочим", - написала модель. 

Впрочем, многим подписчикам Анастасии Костенко понравился ее пост о ведущей роли мужа в семье. 

- Все правильно. Мужчина главный в семье, он капитан. 

- Какие милые. 

- Оставайтесь всегда такими влюбленными... и побольше вам детишек.  

- Любая мама парня мечтает о такой снохе! Умница Настенька и очень мудрая. 

- Новый телефон запостила. 

- Не увлекайся сильно, самой развиваться тоже важно, не нужно растворяться в мужчинах. 

Напомним, в прошлом году у Тарасова и Костенко родилась дочь Милана. В начале сентября этого года пара объявила, что ждет второго ребенка. 

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