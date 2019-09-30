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Мамаев назвал главное правило выживания в колонии

17:54
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Он научил жену "отвечать за базар"

Футболист Павел Мамаев, который недавно подписал контракт с клубом "Ростов", рассказал о жизни в колонии.  
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Вышедший на свободу спортсмен дал интервью своей супруге Алане. По мнению девушки, Мамаев стал более закрытым после 11 месяцев заключения. "Там нельзя много говорить", - объяснил свою молчаливость футболист. По его словам, на зоне ему всегда приходилось просчитывать последствия своих действий и слов, чтобы не попасть в беду. Нести ответственность за сказанное и сделанное - это главное правило выживания в колонии. 

"Если ты что-то знаешь, то надо это озвучивать, но ты должен понимать, что можешь подтвердить эту информацию. Если, например, я знаю что-то про тебя, прежде чем это сказать, мне нужен человек, который подтвердит гарантированно мою информацию", - объяснил Мамаев тюремное правило, которое характеризуется выражением "отвечать за базар". 

Павел Мамаев сказал на опубликованном в YouTube видео, что никогда не видел, чтобы сотрудники СИЗО или колонии избивали заключенных. При этом он до сих пор не может привыкнуть к нормальной жизни. Ему непривычно просыпаться не по распорядку, пользоваться телефоном или есть вкусную пищу. Как признался спортсмен, после выхода на свободу у него сохранилась "подкожная дрожь".

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин с братом Кириллом вышли из колонии 17 сентября. В конце прошлого года они избили водителя ведущей Первого канала и двух чиновников Минпромторга в центре столицы. 

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