В Москве расскажут, как пройдет всероссийская перепись в 2020 году

На мероприятии покажут презентацию кампании

В Москве презентуют проект Всероссийской переписи населения, которая стартует 1 октября 2020 года.

Как сообщили ТВЦ.RU организаторы, на мероприятии расскажут о Всеороссийской переписи населения 2020 года, о важности ее проведения как для отдельного человека, так и для общества и государства. Участие примут представители Росстата, руководители и специалисты органов госвласти и представители экспертного сообщества.

"Год до переписи" пройдет 1 октября 2019 года с 12:00 до 14:00 в Digital October по адресу: Москва, Берсеневская набережная, дом 6, строение 3.