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Звезду сериала "Счастливы вместе" призвали вылечить от наркозависимости

18:32
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Над актрисой сгущаются тучи

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал отправить в наркодиспансер актрису Наталью Бочкареву. По данным СМИ, 39-летная звезда сериала "Счастливы вместе" попалась с наркотиками.
Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с кокаином в трусах

Виталий Бородин посетовал на то, что знаменитая актриса до сих пор не сдала анализы на наркотики. "Это позволит адвокатам актрисы потом заявить, что ничего не было, а признание в хранении кокаина она сделала под давлением, - цитирует его "СтарХит". - И это при том, что своим отказом от медицинского освидетельствования она де-факто признала, что наркотик у нее в крови. Наркоманов лечить надо, а не отпускать домой под подписку о невыезде". 

Бородин призвал генпрокурора Юрию Чайку взять дело под личный контроль и не допустить, чтобы подозреваемые в хранении наркотиков снимались в кино. 

Ранее сообщалось, что женщину, похожую на Наталью Бочкареву, задержали в Москве с наркотиками. На нее завели уголовное дело о хранении запрещенных средств, а также административные дела за отказ пройти медицинское освидетельствование и за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО. Бочкарева опровергает свою причастность к этой истории. Видео с места происшествия она назвала подделкой. 

Наталья Бочкарева снималась в сериале "Счастливы вместе", а также в фильмах "Китайский сервиз", "Елки последние" и "Всадник по имени Смерть".

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