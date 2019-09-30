Кого затронут новые санкции США против России

В список попали связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным люди и компании

США расширили пакет санкций против России в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы. В Минфине США заявили, что ограничительные меры распространяются на россиян и компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В частности, санкции введены в отношении личных самолетов и яхты Пригожина. Как отмечается в пресс-релизе на сайте Минфина США, российский бизнесмен якобы пытался подорвать американский демократический процесс.

В санкционные списки внесены три компании - Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также два физических лица - Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович. Под санкции попало судно St Vitamin и три воздушных судна - M-SAAN, RA-02791 и VP-CSP.

Ранее Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях. В черный список попала одна компания, пять судов и трое физических лиц. Все они провинились перед американской администрацией в том, что поставляли топливо Вооруженным силам России в Сирии.