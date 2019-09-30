Подавился салом: москвич погиб за ужином в темноте

Врачам пришлось работать с фонариком

56-летний мужчина умер, подавившись салом в квартире на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы.

Как передает РЕН ТВ, вечером 29 сентября москвич ужинал, сидя перед телевизором. Внезапно в комнате перегорела лампочка, однако гражданин не стал отвлекаться от еды.

В какой-то момент сын погибшего и его девушка услышали странные звуки, раздающиеся из комнаты хозяина. Они вбежали в комнату и попытались помочь хрипящему мужчине, но их усилия оказались напрасными.

Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть москвича. Им осталось лишь вытащить из его горла кусок сала. По данным "Московского комсомольца", они сделали это при свете от фонарика.