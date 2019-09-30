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Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве

19:27
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Мужчина приехал из Белоруссии

Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве. 
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Как передает агентство "Москва", 48-летняя домохозяйка сообщила в полицию, что насильник делал в ее квартире косметический ремонт и временно проживал вместе с ними. Женщина не подавала письменное заявление об изнасиловании. 

Источник агентства сообщил, что обвинения в изнасиловании пали на безработного уроженца Гомеля. Его личность установлена. По факту произошедшего проводится проверка. 

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