Опубликовано видео запуска баллистической ракеты "Тополь-М"

Ракета успешно поразила заданную цель на Камчатке

Минобороны России показало момент запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк". ТВЦ.RU публикует видео запуска ракеты с космодрома "Плесецк".

Ранее сообщалось, что "Тополь-М" успешно поразила заданную цель на Камчатке в ходе учебно-боевого пуска. Летно-технические характеристики ракетного комплекса подтверждены, заявили в оборонном ведомстве.

"В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", - говорится в сообщении Минобороны.