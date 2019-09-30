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Опубликовано видео запуска баллистической ракеты "Тополь-М"

19:31
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Ракета успешно поразила заданную цель на Камчатке

Минобороны России показало момент запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк". ТВЦ.RU публикует видео запуска ракеты с космодрома "Плесецк".

Ранее сообщалось, что "Тополь-М" успешно поразила заданную цель на Камчатке в ходе учебно-боевого пуска. Летно-технические характеристики ракетного комплекса подтверждены, заявили в оборонном ведомстве.

"В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", - говорится в сообщении Минобороны.

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