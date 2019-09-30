"Зачем вывозить продукты сумками?" Поступок российских туристов шокировал турок

Система "все включено" дала сбой

Российские туристы, отдыхавшие в турецком городе Манавгат, попытались вывезти из трехзвездочного отеля целый чемодан еды.

Сотрудники гостиницы заподозрили неладное, когда россияне уже готовились отправиться в аэропорт. Туристов попросили открыть чемоданы. Один из них оказался под завязку набит фруктами и продуктами, которые отдыхающие прихватили с собой с завтрака. Еда была аккуратно расфасована по пакетам.

"Гости нашего отеля могут есть и пить сколько захотят, но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем", - цитирует "Говорит Москва" администратора отеля. По его словам, многие туристы превратно понимают систему "все включено". Произошедшее с россиянами он назвал недоразумением.

Как туристы из России объяснили свое поведение и чем для них закончилась эта история, не уточняется. По всей видимости, у них забрали еду, которую, согласно отельным правилам, запрещено выносить из столовой.