"Заря Востока": в Сочи открылось заседание клуба "Валдай"

Особенностью форума в этом году станет практическая направленность

В Сочи открылось ежегодное 16-е заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". В нём участвуют более 140 экспертов из 37 стран. Общее направление дискуссий традиционно – как меняется мир и какое место в нём занимает Россия.

Главная в этом году тема: "Заря Востока и мировое политическое устройство". Роль азиатских стран в современной жизни не просто растёт. Быстро развиваясь, они находят и новые способы решения проблем - как своих внутренних, так и международных. Примером тому стало сотрудничество России, Турции и Ирана в деле разрешения сирийского конфликта. Наработанные в данном случае методы, как считают эксперты, могут применяться и в других кризисных ситуациях. Практическая направленность, нацеленность на выработку конкретных рекомендаций - станет ещё одной особенностью нынешнего форума, отмечает "ТВ Центр".

Вечером, под музыку восточных авторов и исполнителей, прошла церемония вручения ежегодных премий клуба "Валдай". Их присуждают исследователям, внёсшим заметный вклад в понимание тенденций мировой политики. Лауреатом главной премии года стал Джон Мершаймер, автор книги "Великое наваждение: либеральные мечты о международных отношениях".