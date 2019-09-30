Миронова показала первое фото после родов в Греции

Актриса принимает поздравления

46-летняя актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Она родила ребенка в Греции.

Миронова сделала отпечаток ноги новорожденного и опубликовала его снимок в Instagram. "Наше греческое чудо явилось в мир", - написала артистка, присовокупив хештег "Эта нога кого надо нога". Таким образом она подшутила над поклонниками и журналистами, которые пытались угадать ее "тайного" мужа по случайно попавшим в кадр частям тела.

Новым избранником Мироновой, напомним, стал директор по развитию одной русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями.

Имя и пол ребенка Мария Миронова пока не стала называть.

- Поздравляю, дорогая! Будьте здоровы и счастливы!

- Машенька! Поздравления до неба!

- Всей Вашей семье здоровья, счастья, любви и радости до облаков.

- Материнского счастья. Здоровья маме и малышу.

- Счастья бесконечного!

Напомним, первым мужем актрисы стал бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым. Миронова отрицает этот брак.