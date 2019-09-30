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Уклонистов от армии напугали резким повышением штрафов

21:13
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Скрываться станет обременительно

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы за уклонение от службы в армии могут вырасти в шесть раз. Сейчас минимальный штраф для уклонистов составляет 500 рублей. 
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"Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно - в шесть раз", - заявил Бурдинский в эфире "России-24". По его словам, эти санкции коснутся в том числе молодых людей, которые не оповещают военкомат о смене места жительства и работы. 

Евгений Бурдинский рассказал, что в России снижается число уклонистов. Если в 2014 году таковых призывников насчитывалось шесть тысяч, то сейчас - всего 1,6 тысячи. 

В феврале текущего года президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, вставать на воинский учет по месту фактического проживания.  

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