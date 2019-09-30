Водитель устроил стрельбу после аварии на северо-западе Москвы

Преступник сбежал с места ДТП

Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе дорожного конфликта на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино в Москве.

Автомобили Chevrolet Lacetti и Volvo столкнулись на северо-западе столицы. Водители устроили на дороге перепалку, во время которой один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Как передает ТАСС, пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением. Злоумышленник скрылся с места происшествия. В городе ввели план "Перехват".