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Водитель устроил стрельбу после аварии на северо-западе Москвы

21:43
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Преступник сбежал с места ДТП

Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе дорожного конфликта на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино в Москве.

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Автомобили Chevrolet Lacetti и Volvo столкнулись на северо-западе столицы. Водители устроили на дороге перепалку, во время которой один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в своего оппонента. 

Как передает ТАСС, пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением. Злоумышленник скрылся с места происшествия. В городе ввели план "Перехват". 

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