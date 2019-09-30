Выяснилась неожиданная опасность антибиотиков

Вот почему нельзя заниматься самолечением

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что прием антибиотиков без назначения врача грозит серьезными последствиями.

По словам врача, бездумное использование антибиотиков может приводить к угнетению функций печени и почек, аллергическим реакциям, снижению иммунитета, а также к дисбалансу микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме.

В некоторых случаях лекарства способствует тому, что заболевания получают иммунитет от антибиотиков. "Нередки случаи, когда антибиотики становятся бессильны к болезням, против которых они и были созданы", - сказал Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что пить антибиотики следует при заболеваниях, спровоцированных микробами, а не вирусами. "Исключение составляют случаи, когда вслед за ОРВИ начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Такое явление называется суперинфекцией", - приводятся слова Тяжельникова на сайте депздрава.