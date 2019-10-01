Правила курения и оформление ДТП: что изменилось в жизни россиян с 1 октября

В России начал действовать закон о запрете открытого огня на балконах

Правила пожарной безопасности, размещение хостелов в жилых домах и выплаты по ОСАГО. С 1 октября в России вступают в силу сразу несколько нововведений.

Одним из самых обсуждаемых стал запрет на использование на балконах открытого огня, передает "Газета.Ru". Среди курильщиков буквально поднялась волна негодования. Но в МЧС пояснили: изменения в правилах противопожарной безопасности не запрещают курение на балконах. Главное - чтобы не создавалась угроза возгорания.

Следующее нововведение - оформление ДТП. Теперь, даже если у водителей нет согласия в том, кто является виновником аварии, все равно можно оформить европротокол. Выросла и максимальная сумма возмещения. Теперь для всех регионов она составляет 400 тысяч рублей.

Хостелы и гостиницы, находящиеся в жилых домах, с 1 октября - под запретом. Помещения в многоквартирном здании можно использовать для гостиничных услуг только после изменения его статуса с жилого на нежилой и при наличии отдельного входа.

Ужесточится контроль в сфере выдачи кредитов. Банки будут высчитывать показатель долговой нагрузки россиян. Если человек уже платит по долгам больше 50 процентов от подтверждённого дохода, то в займе, скорее всего, откажут.

С 1 октября также стало проще уйти в отпуск. Теперь не обязательно писать заявление вручную - его можно оформить в электронном виде.