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В России отмечают День Сухопутных войск

09:20
  • вторник
  • 01 октября 2019

Войскам исполняется 469 лет

Служащие сухопутных войск России отмечают во вторник профессиональный праздник. Это самый многочисленный и старейший вид вооруженных сил нашей армии. Ему исполняется 469 лет.

Подразделение ведет историю с момента создания стрелецких полков в эпоху Ивана Грозного. Сегодня это почти 300 тысяч солдат и офицеров, в распоряжении которых новейшая боевая техника. В состав сухопутных войск входят  мотострелковые, танковые, артиллерийские соединения, а еще и уникальная единственная в своем роде мотострелковая миротворческая бригада.

В канун праздника ее бойцы провели учения в Самарской области. Они отработали отражение атаки неприятеля на пересеченной местности. Однако, в отличие от других военных, миротворцы должны  разъединить враждующие стороны, создать безопасные зоны, коридоры для колонн с гуманитарной помощью. Все задачи военнослужащие выполнили на отлично.

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