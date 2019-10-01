В Дамаске заработал завод по производству электрокабелей

Сейчас на предприятии работают около 200 человек

В промышленной зоне Дамаска возобновил работу завод по производству электрокабелей. Во время войны предприятие пришло в запустение.

Сейчас на фабрике трудятся около 200 человек. Ежемесячно они выпускают более полутора тысяч тонн продукции. Из-за западных санкций предприятие испытывает трудности с поставками сырья, помощь в этом вопросе оказывают Россия и Китай, отмечает "ТВ Центр".

В пригородах Дамаска, как и по всей стране, полным ходом идет восстановление жилья и инфраструктуры, поэтому спрос на продукцию завода и в самой Сирии огромный. А после насыщения внутреннего рынка производители планируют возобновить поставки за рубеж.