Красавица-блондинка: мать детей Сергея Лазарева рассекречена

Певец, как никто другой умеет хранить тайны

Сергей Лазарев несколько дней назад поделился радостной новостью. У певца родилась дочь. Малышке уже годик, но артист ее скрывал от посторонних.

Как рассказал Лазарев, девочка родная сестра его старшего сына Никиты. У них совпадают оба родителя, но выносили разные суррогатные матери. "Раньше у меня было одно солнце, а теперь - два", - сделал трогательное признание Сергей.

Певец, как никто другой умеет хранить тайны, сына от публики он тоже очень долго скрывал. Теперь поклонники гадают, кто мать детей Лазарева. Этот вопрос Сергей не комментирует. Однако СМИ провели свое расследование и рассекретили женщину, которая, предположительно, стала донором биоматериала.

Так издание "СтарХит" утверждает, что Никита и его сестренка обязаны своей жизнью давней подруге артиста. Про девушку известно немного. Ей 32 года и зовут также, как и дочь Лазарева – Анна. По одним данным, она — певица, по другим — бизнесвумен.

В Сети есть фото Анны – она очаровательная блондинка с голубыми глазами. Сын Лазарева очень похож на свою предполагаемую маму.

Возможно, певец скоро раскроет еще одну тайну своей жизни. Дело в том, что минувшим летом Лазарев покупал дом. В агентство недвижимости, как утверждают СМИ, Сергей пришел с Анной и представил девушку своей женой.

Также фото красавицы-блондинки с Никитой многие видели в качестве заставки на телефоне певца. При этом в Instagram Анны можно найти много совместных снимков с Сергеем. Сам Лазарев продолжает хранить молчание по поводу личной жизни, чем вызывает к себе неподдельный интерес со стороны публики.