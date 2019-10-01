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Зрение подводит: Минск не видит смысла размещать российскую базу в Белоруссии

08:26
  • вторник
  • 01 октября 2019

Лукашенко так решил сам, на него никто не давил

Александр Лукашенко не хочет видеть российскую военную базу на белорусской территории. В Минске заявляют, что это не имеет смысла – ни военного, ни политического.
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Как поясняет глава МИД Белоруссии Владимир Макей, размещение российской базы не актуально – ведь технологии шагнули за последнее время далеко вперед. Так что новые военные объекты с российским персоналом едва ли помогут делу укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Макей утверждает, что такое решение Минск принял сам, без "влияния внешних сил". По его словам, речь идет только о национальных интересах.

Ранее Минск и Москва заявляли, что обсуждают возможность создания российской военной базы на белорусской территории. Позже последовал отказ Белоруссии, который министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неприятным эпизодом". Тем не менее, подчеркнул глава МИД, Минск подчеркивает союзнический характер взаимодействия с Москвой, передает РИА Новости.

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