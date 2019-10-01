ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей

09:19
  • вторник
  • 01 октября 2019

В Минфине назвали объем выплат увольняемым госслужащим на ближайшие годы

Министерство финансов России намерено выплатить компенсацию увольняемым федеральным чиновникам. В блажащие три года, по данным ведомства, на эти цели будет потрачено 4,8 миллиарда рублей.
Чиновников призвали отказаться от WhatsApp и Telegram

Предполагается, что численность госслужащих сократят на 13 тысяч. При этом средняя зарплата федерального чиновника составила 127 тысяч рублей, а при сокращении всем им должны выплатить трехмесячный оклад.

"Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей. Сейчас эта сумма ежегодно направляется на повышение жалований чиновников для поддержания зарплат на конкурентном уровне", - пишет "Известия".

По мнению экспертов, сокращение чиновников необходимо одновременно с реформой всей системы государственного управления.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в сентябре заявила, что без сокращения госслужащих зарплаты в госсекторе будут индексировать только на уровень инфляции. Предполагается, что сокращение чиновников будет разделено на два этапа. Первый начнется уже в следующем году.

Читайте также:
Главное сегодня
Чиновник
Чиновник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.