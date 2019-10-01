На сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей

В Минфине назвали объем выплат увольняемым госслужащим на ближайшие годы

Министерство финансов России намерено выплатить компенсацию увольняемым федеральным чиновникам. В блажащие три года, по данным ведомства, на эти цели будет потрачено 4,8 миллиарда рублей.

Предполагается, что численность госслужащих сократят на 13 тысяч. При этом средняя зарплата федерального чиновника составила 127 тысяч рублей, а при сокращении всем им должны выплатить трехмесячный оклад.

"Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей. Сейчас эта сумма ежегодно направляется на повышение жалований чиновников для поддержания зарплат на конкурентном уровне", - пишет "Известия".

По мнению экспертов, сокращение чиновников необходимо одновременно с реформой всей системы государственного управления.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в сентябре заявила, что без сокращения госслужащих зарплаты в госсекторе будут индексировать только на уровень инфляции. Предполагается, что сокращение чиновников будет разделено на два этапа. Первый начнется уже в следующем году.