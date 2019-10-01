Каких успехов Россия добилась в Сирии

Итоги четырехлетнего участия России в антитеррористической операции в Сирии обсудили в программе "События. 25-й час"

Каких результатов удалось добиться нашим военным в арабской республике? Как эти успехи повлияли на позиции России на Ближнем Востоке? И какие проблемы еще предстоит решить?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

"Давайте не забывать – когда наши ВКС пришли на помощь Дамаску, то под властью Дамаска было всего 17% сирийской территории. Сирийская армия сейчас этот узел во многом разрубила", - рассказал он.

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