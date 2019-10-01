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Страшно, аж жуть! Шведские генералы спрятались под землю от "российской угрозы"

09:21
  • вторник
  • 01 октября 2019

Только там есть защита от "мощного русского оружия"

Штаб-квартира Военно-морских сил Швеции срочно переместилась под землю. База на отсрове Муске была построена во времена холодной войны. Решение было принято из-за исходящей от России угрозы, заверяют военные аналитики.
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"Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Муске", — заявил шведский эксперт Никлас Гранхольм.

Построенная в 1950-60 годах военно-морская база на острове Муске - один из крупнейших подземных комплексов в мире. Здесь во время войны в применением ядерного оружия могут безопасно укрыться подводные лодки и небольшие надводные корабли.

"Вооруженные силы должны адаптировать операции под решения проблем, связанных с ухудшением внешней среды", - заявила британскому изданию The Guardian глава отдела коммуникаций шведского ВМФ Ребекка Ландберг. Она отметила, что база в Муске уникальна, по размерам она сравнима  с площадью старого города в Стокгольме.

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