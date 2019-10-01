Лавров сообщил о полном крахе Наргиз после ухода от Фадеева

Народ не в восторге от новых песен артистки

Звездный промоутер Сергей Лавров проанализировал предстоящий тур певицы Наргиз Закировой. По его словам, у артистки проблемы.

Лавров уверен, что выступления скандальной певицы в регионах России пройдут практически без зрителей. "Наргиз до Фадеева не собирала залы, а теперь, когда она едет в тур без его песен, и вовсе полный крах", - цитирует kp.ru промоутера.

Сергей несколько лет организовывал концерты певицы и имеет свои источники для проверки продаж. "Сборов вообще нет, я смотрел: на концерты продано по 50-100 билетов. Наверно, придется отменять, либо из принципа работать при пустых залах", - пояснил он.

Между тем, если верить информации, размещенной на сайтах, продающих билеты, то дела у Наргиз идут не так уж плохо. Например, на выступление артистки в Кирове осталось 244 билета, когда зал рассчитан на 950 зрителей. В Вологде не проданы 588 билетов (из 3000).

Напомним, в августе между Наргиз и Максимом Фадеевым разразился скандал. Певица и продюсер прекратили сотрудничество после пяти лет совместной работы. Артистка заявила, что Фадеев ее эксплуатировал, урезая гонорары. В ответ Фадеев рассказывал, что расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли.