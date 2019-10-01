"Русские сильны": британцев восхитила подготовка российского спецназа

Комментаторы предложили западным армиям перенять этот опыт

Кадры, снятые во время испытаний бойцов российского спецназа на краповый берет, привели в восторг британские СМИ. В соревнованиях на силу, выносливость, психическую устойчивость приняли участие 85 бойцов из 38 российских регионов.

Всероссийские испытания сотрудников спецназа прошли 27 сентября в Мордовии. Бойцы бежали кросс по пересеченной местности, шли через болота по грудь в воде и демонстрировали навыки стрельбы. И финал соревнований – рукопашный бой.

Видео, опубликованное британским изданием The Daily Mail, привело в восторг читателей. Подготовка российских бойцов восхитила комментаторов, которые предложили армиям западных стран перенять опыт у русских.

"Представьте это в Америке. Судебные иски за слишком жесткие, гендерно-неравные испытания, а тем, кто не хочет пачкаться, давали бы специальный проход. Неудивительно, что русские смеются над нами", - написал один из пользователей. Другой предложил отправить на перевоспитание российскому спецназу британских преступников. "Русские сильны", - подвели итог комментаторы.

По результатам испытаний в Мордовии экзамен на краповый берет сдали 7 сотрудников спецназа ФСИН, пишут "Известия".