В Москве прощаются с Марком Захаровым

Его похоронят на Новодевичьем кладбище

В Москве во вторник прощаются с Марком Захаровым. Великий режиссер, символ эпохи и учитель для нескольких поколений артистов. Он скончался 28 сентября на 86-ом году жизни, напоминает "ТВ Центр".

В Ленкоме, где проходит гражданская панихида, с самого утра собрались сотни людей - это не только близкие мастера, но и все те, кто любил и ценил его творчество. На сцене родного театра, которому Марк Захаров служил почти полвека, он поставил несколько десятков спектаклей. Легендарная рок-опера "Юнона и Авось" вот уже 38 лет неизменно собирает полный зал.

А фильмы великого мастера пополнили золотой фонд отечественного кинематографа. "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев", "Обыкновенное чудо" - вряд ли найдется человек на постсоветском пространстве, которому не знакомы эти картины. До последнего он не оставлял преподавательскую деятельность. И открыл миру многих талантливых актеров. Похоронят маэстро на Новодевичьем кладбище.