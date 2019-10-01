Каковы шансы импичмента Трампу

Президента США обвиняют в том, что он оказывал давление на Киев

Все новыми подробностями обрастает скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Стало известно, что среди американских чиновников, которые слушали беседу, был госсекретарь США Майк Помпео. Тем временем Сенат готовится рассмотреть обвинения, которые, скорее всего, предъявит главе Белого Дома палата представителей.

В разговоре между Трапом и Зеленским был кто-то третий, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации. И этот третий не кто иной как госсекретарь США Майк Помпео. А ведь именно его ранее обязали предоставить Конгрессу документы по Украине, необходимые для расследования в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу. К этому шагу все больше склоняются даже умеренные демократы, передает "ТВ Центр".

Президента Америки обвиняют в том, что он оказывал давление на Украину, требуя начать расследование против своего главного оппонента в избирательной гонке - бывшего вице-президента США Джо Байдена. Даже опубликованная стенограмма переговоров Трампа с Зеленским не убедила противников главы Белого дома в его невиновности. Так что информационная война в самом разгаре.

"Мы фактически оказались в стране, в которой СМИ поддерживают один стандарт для республиканцев - расследуют все их шаги, в том числе и по ложным обвинениям. И другой стандарт - для демократов, который заключается в том, что они могут уничтожить электронную почту, могут взять миллиарды из другой страны... Если вы демократ, вы можете нарушить любой закон, который вы хотите. Вы будете защищены средствами массовой информации", - заявил адвокат президента США Руди Джулиани.

Ложные ли это обвинения, кажется, никто и не собирается выяснять. Вот и Трамп, чувствуя слабую почву под ногами, снова прибегает к привычной для него схеме, как с той же Хилари Клинтон – любым способом создать противнику образ негодяя. При этом отрицая давление со своей стороны на Зеленского и называя конкретные имена информаторов, а также угрожая им арестом - уже за госизмену.

Адам Шифф – глава комитета по разведке, один из самых активных сторонников импичмента Трампа и хороший знакомый еще одного неназванного участника "политического квадрата" - Петра Порошенко. А ведь его кумом является генпрокурор Украины Юрий Луценко, который после скандала покинул страну. И теперь эксперты с интересом наблюдают за ходом событий политического сериала. Ведь демократам по ходу проведения расследования необходимо выстроить настолько убедительную базу по этому делу, которая докажет обоснованность отстранения Трампа от власти. И эта процедура непростая. Статью импичмента должен принять Сенат. А тут Верхнюю палату контролируют республиканцы. Так что в этой схватке, скорее всего, победители и проигравшее заранее известны.

Елена Макарова, "ТВ Центр".