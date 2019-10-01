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Стартовал осенний призыв: россиян ждут новые правила

10:59
  • вторник
  • 01 октября 2019

В армию пойдут порядка 130 тысяч человек

В России начался осенний призыв на военную службу. Он продлится до конца декабря. Во вторник Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщает "ТВ Центр".
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Ряды армии пополнят более 130 тысяч человек. В этом году в законодательство внесены изменения. Теперь граждане, у которых есть отсрочка или освобождение, могут от них отказаться, заполнив заявление. Также появилась возможность досрочного увольнения при наличии необходимых обстоятельств. Особое внимание будут уделять призывникам из пострадавших от паводков районов.

Традиционно, осенью не призывают тех, кто работает по педагогическим специальностям. А вот мужчины, проживающие в сельской местности и занимающиеся сбором урожая, начнут получать повестки с 15 октября.

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