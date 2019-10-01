КНР отмечает 70-летие образования республики грандиозным парадом

Независимость Китай получил после Второй мировой войны

Грандиозный военный парад и красочная демонстрация - КНР отмечает 70-ую годовщину образования народной республики. Выступая перед началом торжеств, китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что государство будет придерживаться мирного пути развития, и призвал граждан сплотиться, чтобы построить современную социалистическую страну.

Над историческим центром Пекина - площадью Тяньаньмэнь - разносится национальный гимн Китая. На трибуну выходит все партийное руководство. Первым - нынешний лидер страны Си Цзиньпин. За ним - бывшие руководители Ху Цзиньтао и Цзянцземин. Исторический триумвират, который превратил Поднебесную из слаборазвитой в процветающую державу и крупнейшую экономику мира, передает "ТВ Центр".

Си Цзиньпин принимает самый крупный за всю историю страны военный парад, организованный в честь годовщины. С 1949 по 2019 Китай сделал мощный рывок в развитии всех отраслей. От сельского хозяйства до автомобилестроения и электроники. Современная, многочисленная и хорошо оснащенная армия - одно из главных достижений.

В строю 15 тысяч солдат и офицеров. На площади - последние достижения в области вооружений. В том числе ракетных. Гордость китайских конструкторов - сверхзвуковая баллистическая ракета "Дунфэн 100", способная преодолевать системы ПРО и поражать цели на больших расстояниях. КНР демонстрирует свою мощь не только гражданам. Но и всему миру. Страна, говорит Си Цзиньпин, будет решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы. В условиях торговых войн и санкций, объявленных Китаю, не трудно догадаться, кому адресовано послание.

"Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед, китайский народ за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир, Китай будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости", - сказал Си Цзиньпин.

Вертолеты несут государственный флаг. Им восхищенно машут те, кто создавал и создает новый Китай и его имидж - ведущего промышленного игрока в мире. Сегодня страна занимает первое место в мире по объему ВВП. Времена, когда достатком считали пригоршню риса в день, уже, наверное, никто из этих людей и не помнит.

Независимость Китай получил после Второй мировой войны. К власти пришли коммунисты. А 1 октября 49-го с Китаем первым устанавливает дипломатические отношения СССР и начинает помогать восстанавливать народное хозяйство. Отмечать 70-ую годовщину в Поднебесной будут поистине с грандиозным размахом. Торжества продлятся две недели.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".