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Восхваляющему легионеров СС министру обороны Латвии грозит отставка

12:13
  • вторник
  • 01 октября 2019

Подобные высказывания недопустимы

Министр обороны Латвии должен уйти в отставку. С таким призывом выступил один из депутатов сейма после скандальных высказываний главы военного ведомства о латышском легионе СС, передает "ТВ Центр".

Несколько дней назад  Артис Пабрикс заявил, что бойцы, сражавшиеся на стороне фашистов в годы Второй мировой войны, являются "гордостью народа и государства". Министра, видимо, не смутило, что подразделение, сформированное в 1943-ем году, в ходе Нюрнбергского процесса было признано преступной организацией.

В парламенте также напомнили - восхваление немецкой армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция, дискредитирует Латвию в Европе и мире, и подобные высказывания недопустимы.

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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
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Военнослужащие армии Латвии
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