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Нарышкин призвал не искажать исторические факты

12:27
  • вторник
  • 01 октября 2019

В Москве обсудили резолюцию Европарламента

О недопустимости искажать исторические факты и дискредитировать заслуги тех, кто боролся против фашистской экспансии, говорили в Москве на международной научной конференции под названием "80-летие начала Второй мировой войны". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Речь зашла о недавно принятой резолюции Европарламента, в которой утверждается, что война якобы была спровоцирована Германией и Советским Союзом.

"Хочу обратиться к уважаемым европейским историкам, в том числе присутствующим сегодня здесь, в этом зале. Когда  европарламентарии составляли эту резолюции, они вас-то хотя бы спросили? Полагаю, что нет. Тогда как у нас в России власть не учит историков идеологической грамотности, а сама ждёт от них объективных оценок и взвешенных выводов. В том числе по самым непростым вопросам", - отметил Нарышкин.

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