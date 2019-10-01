В Подмосковье стартовал форум "Студенческие работы и стажировки как социальный лифт"

Как начать карьеру мечты?

В Московской области открылся двухдневный образовательный форум "Студенческие работы и стажировки как социальный лифт". Он организован платформой "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом, передает "ТВ Центр".

В мероприятиях принимают участие проректора вузов и лидеры студенческих объединений, а также руководители HR-департаментов ведущих компаний. Они расскажут о своих ожиданиях от выпускников и о том, как начать карьеру мечты.

"Мы сегодня обсуждали, как сделать студенческие работы и стажировки социальным лифтом. Именно социальным лифтом для тысяч студентов, чтобы благодаря качественной курсовой работе, дипломной работе, прохождения практики или стажировки человек получал пропуск в профессию, билет в будущее", - рассказал руководитель проекта "Профстажировки 2.0", член Общественной палаты России Илья Сёмин.