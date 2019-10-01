Мечтавшая стать мальчиком дочь Джоли заплела косички и произвела фурор

Новый образ очень идет девочке

Анджелина Джоли привела детей на презентацию новой части "Малефисенты". Звездное семейство охотно позировало фотографам.

Актриса и ее дети для мероприятия выбрали черно-белые наряды. Энджи и Захара надели черные длинные платья с открытыми плечами. К слову, такой наряд подчеркнул излишнюю худобу Джоли, выставив напоказ костлявые руки. Шайло, Нокс, Мэддокс и Вивьен предпочли брюки. Если старшую дочь актрисы сложно отличить от братьев, то малышка Вивьен потихоньку избавляется от мальчукового стиля.

Младшая наследница звезды Голливуда хоть и продолжает носить брюки, но это уже более женственные наряды. Например, на презентацию "Малефисенты", она пришла в комбинезоне, низ которого издалека можно принять за юбку. Волосы Вивьен и вовсе были собраны в девчачью прическу – две косички.

Фото с мероприятия появились на фан-странице Джоли в Instagram. В комментариях народ счел, что Вивьен передумала подражать Шайло. Новый образ очень идет девочке, она растет настоящей красавицей. "Шикарные косички", "Маленькая принцесса", "Вивьен будет копией Энджи", "С каждым днем Вивьен становится все красивее, скоро подрастет замена Джоли", "Слава богу, она передумала быть мальчиком", - написали поклонники в соцсети.

Ранее самая очаровательная из всех шестерых детей Анджелины Джоли малышка Вивьен не на шутку испугала поклонников, когда вслед за сестрой Шайло возомнила себя мальчиком. 11-летняя девочка два года назад переняла мальчуковые манеры. Вивьен одевалась подчеркнуто мешковато и по-пацански. А ее занятие карате многие осуждали, коря Джоли за потакание капризам девочки.