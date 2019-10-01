ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мечтавшая стать мальчиком дочь Джоли заплела косички и произвела фурор

11:44
  • вторник
  • 01 октября 2019

Новый образ очень идет девочке

Анджелина Джоли привела детей на презентацию новой части "Малефисенты". Звездное семейство охотно позировало фотографам.
Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото

Актриса и ее дети для мероприятия выбрали черно-белые наряды. Энджи и Захара надели черные длинные платья с открытыми плечами. К слову, такой наряд подчеркнул излишнюю худобу Джоли, выставив напоказ костлявые руки. Шайло, Нокс, Мэддокс и Вивьен предпочли брюки. Если старшую дочь актрисы сложно отличить от братьев, то малышка Вивьен потихоньку избавляется от мальчукового стиля.

Младшая наследница звезды Голливуда хоть и продолжает носить брюки, но это уже более женственные наряды. Например, на презентацию "Малефисенты", она пришла в комбинезоне, низ которого издалека можно принять за юбку. Волосы Вивьен и вовсе были собраны в девчачью прическу – две косички.

Фото с мероприятия появились на фан-странице Джоли в Instagram. В комментариях народ счел, что Вивьен передумала подражать Шайло. Новый образ очень идет девочке, она растет настоящей красавицей. "Шикарные косички", "Маленькая принцесса", "Вивьен будет копией Энджи", "С каждым днем Вивьен становится все красивее, скоро подрастет замена Джоли",  "Слава богу, она передумала быть мальчиком", - написали поклонники в соцсети.

 

Ранее самая очаровательная из всех шестерых детей Анджелины Джоли малышка Вивьен не на шутку испугала поклонников, когда вслед за сестрой Шайло возомнила себя мальчиком. 11-летняя девочка два года назад переняла мальчуковые манеры. Вивьен одевалась подчеркнуто мешковато и по-пацански. А ее занятие карате многие осуждали, коря Джоли за потакание капризам девочки.

Читайте также:
Новости по теме
Анжелина Джоли с детьми
Анжелина Джоли с детьми
Анжелина Джоли с детьми
Анжелина Джоли с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.