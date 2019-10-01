У Зеленского разгорелся секс-скандал из-за интима с роботом

В офисе президента Украины работают большие затейники

Сотрудники офиса президента Украины не стесняются раскрывать интимные секреты в эфире. Советник Владимира Зеленского Игорь Новиков признался, что хотел бы попробовать секс с роботом. О своих эротических фантазиях футуролог рассказал в интервью радиоведущей Анне Балент в программе "О чем говорят мужчины".

Разговор зашел о британских ученых, которые научили робота Саманту стоимостью в три с половиной тысячи фунтов стерлингов отказывать в сексе своему хозяину. Ведущая поинтересовалась у советника президента, готов ли он попробовать интим с такой "игрушкой" - ради лучшего понимания будущего.

"Я к этому отношусь очень просто, спрос формируют предложение, — сказал Новиков. Футуролог добавил, что готов на эксперимент – но только с согласия жены. А еще советника Зеленского интересует, не будет ли электронная подруга звонить партнеру в час ночи с вопросом, когда он, наконец, явится домой. Игорь Новиков руководит представительством Университета Сингулярности на Украине, отмечает "Газета.ру".