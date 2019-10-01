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В Сети появилось новое стихотворение Лаврова

11:30
  • вторник
  • 01 октября 2019

Произведение главы МИДа опубликовано в издании "Русский пионер"

Стихотворение "Выстрел в тайге" министр иностранных дел России написал по просьбе редакции журнала "Русский пионер". Тема нового номера сетевого журнала – "Дым".
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Сергей Лавров не впервые берется за поэтическое перо. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения, написанные им почти 20 лет назад, — "Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера". Глава МИД России также известен как автор гимна МГИМО – Лавров окончил это учебное заведение в 1972 году.

Новый образец творчества главы российской дипломатии МИД России разместил на своей странице в Facebook. В стихотворении описывается драматический инцидент в охваченной огнем тайге.

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