В Сети появилось новое стихотворение Лаврова

Произведение главы МИДа опубликовано в издании "Русский пионер"

Стихотворение "Выстрел в тайге" министр иностранных дел России написал по просьбе редакции журнала "Русский пионер". Тема нового номера сетевого журнала – "Дым".

Сергей Лавров не впервые берется за поэтическое перо. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения, написанные им почти 20 лет назад, — "Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера". Глава МИД России также известен как автор гимна МГИМО – Лавров окончил это учебное заведение в 1972 году.

Новый образец творчества главы российской дипломатии МИД России разместил на своей странице в Facebook. В стихотворении описывается драматический инцидент в охваченной огнем тайге.