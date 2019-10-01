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Россия обвинила США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"

11:54
  • вторник
  • 01 октября 2019

От Вашингтона потребовали освободить оккупированные территории Арабской республики

США снова сорвали вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Об этом говорится в экстренном заявлении координационных штабов России и Сирии.

Гуманитарная операция планировалась при участии ООН, американская сторона подтвердила готовность выполнить свою часть обязательств. Но в итоге вместо двух тысяч беженцев в пункте пропуска Джлеб оказались чуть больше 300 человек, которые смогли заплатить немалые суммы, передает "ТВ Центр".

Остальных не выпустили подконтрольные США боевики. Российские и сирийские военные обратились в ООН дать оценку случившемуся. И потребовали от Вашингтона освободить оккупированные территории Арабской республики.

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