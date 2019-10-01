"Большинство уйдут в серую схему": как хостелы Санкт-Петербурга переживут запрет

Владельцы дешевого жилья для туристов сдаваться не собираются

Сегодня в России вступают в силу несколько нововведений. Перемены коснутся, в том числе хостелов. С этого дня они могут располагаться только в помещениях нежилого фонда, также необходим отдельный вход и звукоизоляция. Как восприняли эту новость и что собираются делать организаторы подобного бизнеса в Санкт-Петербурге?

Небольшой хостел на Невском проспекте: 30 спальных мест, мужская и женская комнаты, две душевые. Цена проживания - 450 рублей в сутки. Основные клиенты - студенты и туристы. В высокий сезон все места заняты на месяц вперед. Сегодня владелец закрывает бронирование.

"Мы, наверное, будем закрываться, конечно, потому что наш хостел находится в жилом фонде, и мы не соответствуем новым требованиям. Согласно новому закону, гостиничный бизнес нельзя вести в жилом фоне", - сокрушается владелец хостела на Невском проспекте.

Таких, как Дмитрий, в Северной столице - около 400. Официальные цифры: пятая часть - это пятая часть всего номерного фонда города - именно малый гостиничный бизнес.

В центре Петербурга, пожалуй, нет таких жилых домов, в которых не работали бы хостелы, мини-гостиницы, не сдавались бы внаем меблированные комнаты. Это - историческое наследие. Вся эта застройка изначально создавалась как доходные дома. На первом этаже жили владельцы, верхние сдавали в наем.

В таких домах когда-то снимали комнаты Максим Горький и Александр Блок. Достоевский поселил туда своего Раскольникова. После революции здесь появились знаменитые петербургские коммуналки. После перестройки их начал выкупать бизнес, чтобы снова сдавать комнаты в аренду:

Надежда Богданова, медсестра в больнице, живет как раз в такой коммуналке. Этажом выше - хостел. Постоянное хождение по лестнице, ночное заселение, шум.

"Над моей комнатой аж две комнаты у них, они перепланировку сделали. Пошел потолок, трещины пошли по всей квартире, отказываются, делая ремонт, нарушили шумоизоляцию. И все слышно. Они разговаривают — и все слышно. Монета падает — и все слышно", - жалуется женщина.

Чтобы защитить именно интересы местных жителей, хостельеров обязали работать в нежилом фонде. Или оборудовать отдельный вход, чтобы постояльцы не мешали соседям.

"Мы не открывались для того, чтобы закрываться, планы у нас - соблюсти все законные нормы. Я уже подал документы на перевод в нежилой фонд, но для того чтобы перевестись в нежилой фонд, нужно иметь отдельный вход. На этом этапе мы немного затормозились, потому что нам не разрешают делать отдельный вход", - рассказывает владелец мини-отели Григорий Иванов.

Оборудовать отдельный вход реально, только если помещение на первом этаже дома, а дом - не памятник архитектуры, таких в центре Петербурга немного. Оказалось: большинство представителей мини-гостиничного бизнеса просто не в состоянии соблюсти новые требования федерального законодательства

"Сегодня большинство хостельеров будет уходить в другой формат, который позволителен. Определенный пул предпринимателей просто уйдут в серую схему - вообще не будут работать в легальном пространстве", - предупреждает председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели.

Григорий Иванов уже заказал новые рекламные таблички. Теперь там ни слова про мини-отель:

— Теперь будет написано - просто 15 комнат. Это будут меблированные комнаты посуточные, либо долгосрочная аренда.

Хостельеры остаются на своих адресах и массово меняют форму деятельности. Теперь они будут сдавать комнаты внаем посуточно. Владельцы мини- отелей уверены: к проблеме нужно походить адресно: разбираться на местах, конкретно с теми хостелами, на которые поступают жалобы от людей:

"Проблему создают не отели - они заинтересованы в том, чтобы их гости были нормальными, проблемы создает социальное жилье, где заселяются гастарбайтеры. Десятками. И их этот закон никак не касается. По всему городу есть социальные квартиры, которые сдаются за копейки, на которых нет документов", - возмущается владелец мини-отеля Владимир Беляков.

Туристы Анастасия и Родион - не слышали про новый закон, они приехали из Казахстана. Мини-отель, где они бронировали комнату, закрылся. Миллионы иностранных туристов в эти минуты, возможно, просматривают в интернете списки петербургских гостиниц. В том числе и хостелов, оставшихся вне закона.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.