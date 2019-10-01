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Малышева объяснила трудности лечения Заворотнюк

12:01
  • вторник
  • 01 октября 2019

Хирурги в замешательстве

Опухоль мозга – глиома, подобная обнаруженной у Анастасии Заворотнюк – поддается лечению, если выявлена на ранней стадии. Пациенты продолжают жить полной жизнью, а развитие онкологии сдерживается лучевой терапией, рассказала ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева.
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Однако в случае с известной актрисой, к сожалению, все обнаружилось слишком поздно.  "Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность", - пояснила Малышева. Телеведущая продемонстрировала  результат магнитно-резонансной томографии головного мозга.

О том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, стало известно 13 сентября.  Врачи обнаружили у актрисы рак мозга – причем в 4-й стадии.  Позже стало известно, что Заворотнюк  подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Высказывалось предположение, что злокачественная опухоль мозга у 48-летней артистки возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. Однако приглашенный в студию Малышевой нейрохирург и профессор НИИ имени Бурденко Андрей Галанов  опроверг версию о том, что процедура ЭКО может спровоцировать рак мозга. Медик утверждает, что изменение гормонального фона может подстегнуть развитие болезни, но не вызвать ее появление.

Нейрохирург подтвердил, что главная трудность в лечении опухоли мозга - отсутствие у нее четких границ. Хирурги просто не могут понять, где заканчивается новообразование и начинаются здоровые клетки.

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