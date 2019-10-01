Для гостей выставки "Город: детали" подготовили насыщенную программу

Она пройдет на ВДНХ

В 75-м павильоне ВДНХ с 3 по 5 октября пройдёт выставка дизайн решений для мегаполисов "Город: детали". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Для гостей организаторы подготовили насыщенную программу. На экспозиции покажут городские новинки - скамейки, фонари, игровые и спортивные площадки от ведущих российских и зарубежных компаний. Кроме того, для гостей каждый день будут проводить бесплатные экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты и кинопоказы.

Дети и взрослые смогут сделать моментальное фото на память, поиграть в футбол, баскетбол, сходить на площадку паркура и фитнеса, позаниматься на тренажёрах.

Полная программа доступна на сайте выставки.