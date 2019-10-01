ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для гостей выставки "Город: детали" подготовили насыщенную программу

12:02
  • вторник
  • 01 октября 2019

Она пройдет на ВДНХ

В 75-м павильоне ВДНХ с 3 по 5 октября пройдёт выставка дизайн решений для мегаполисов "Город: детали". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Для гостей организаторы подготовили насыщенную программу. На экспозиции покажут городские новинки - скамейки, фонари, игровые и спортивные площадки от ведущих российских и зарубежных компаний. Кроме того, для гостей каждый день будут проводить бесплатные экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты и кинопоказы.

Дети и взрослые смогут сделать моментальное фото на память, поиграть в футбол, баскетбол, сходить на площадку паркура и фитнеса, позаниматься на тренажёрах.

Полная программа доступна на сайте выставки.

Главное сегодня
Благоустройство города
Благоустройство города
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.