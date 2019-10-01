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Порошенко избежал допроса на детекторе лжи

12:51
  • вторник
  • 01 октября 2019

Экс-президент не приехал на проверку на полиграфе

Петр Порошенко во вторник должен был прийти на допрос с использованием детектора лжи. Однако бывший президент Украины на проведение экспертизы, которая была запланирована на 10 утра по московскому времени, не явился.
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"От Петра Алексеевича не было никаких заявлений, он не явился пока", - сообщил NewsOne завотделения психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин. Он также опроверг возможность проведения экспертизы в прямом эфире.

В конце сентября Порошенко также не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Тогда он рассказал, что находится за границей.  Предметом разговора со следователями должен был стать инцидент в Керченском проливе.

Предыдущие три допроса экс-президент Украины проигнорировал якобы из-за несвоевременного вручения повестки и сильной занятости в Верховной Раде.

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