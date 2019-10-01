Порошенко избежал допроса на детекторе лжи

Экс-президент не приехал на проверку на полиграфе

Петр Порошенко во вторник должен был прийти на допрос с использованием детектора лжи. Однако бывший президент Украины на проведение экспертизы, которая была запланирована на 10 утра по московскому времени, не явился.

"От Петра Алексеевича не было никаких заявлений, он не явился пока", - сообщил NewsOne завотделения психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин. Он также опроверг возможность проведения экспертизы в прямом эфире.

В конце сентября Порошенко также не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Тогда он рассказал, что находится за границей. Предметом разговора со следователями должен был стать инцидент в Керченском проливе.

Предыдущие три допроса экс-президент Украины проигнорировал якобы из-за несвоевременного вручения повестки и сильной занятости в Верховной Раде.