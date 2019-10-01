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Айсберг размером с Гваделупу угрожает морским судам

12:41
  • вторник
  • 01 октября 2019

Весит ледяной остров сотни миллиардов тонн

Ледяная гора весом 315 миллиардов тонн откололась от шельфового ледника Эймери в Антарктиде. Площадь айсберга – около 1,6 тысячи квадратных километров, это примерно размер небольшого государства вроде Гваделупы.
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Назвали айсберг D28. По подсчетам ученых, его толщина около 210 метров. Специалисты пристально следят за передвижениями этой горы льда - она представляет угрозу морским судам.

Такой крупный айсберг в последний раз откалывался от ледника Эймери более 50 лет назад. Третий по величине шельфовый ледник в Антарктиде находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен, на востоке самого южного материка, сообщает РИА Новости.

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