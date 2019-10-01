Айсберг размером с Гваделупу угрожает морским судам

Весит ледяной остров сотни миллиардов тонн

Ледяная гора весом 315 миллиардов тонн откололась от шельфового ледника Эймери в Антарктиде. Площадь айсберга – около 1,6 тысячи квадратных километров, это примерно размер небольшого государства вроде Гваделупы.

Назвали айсберг D28. По подсчетам ученых, его толщина около 210 метров. Специалисты пристально следят за передвижениями этой горы льда - она представляет угрозу морским судам.

Такой крупный айсберг в последний раз откалывался от ледника Эймери более 50 лет назад. Третий по величине шельфовый ледник в Антарктиде находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен, на востоке самого южного материка, сообщает РИА Новости.