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Сотрудника СКР ранили ножом в здании ведомства в Москве

12:54
  • вторник
  • 01 октября 2019

Причины нападения выяснятся

Неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России. Инцидент произошел на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке в Москве, сообщили ТВЦ.RU в СКР.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, нападение произошло во время приема граждан. Неизвестный мужчина ранил ножом сотрудника Следственного комитета.

Нападавший задержан, с ним работают следователи. Пострадавший сотрудник СКР доставлен в больницу. Причины нападение выясняются.

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