Сотрудника СКР ранили ножом в здании ведомства в Москве

Причины нападения выяснятся
Неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России. Инцидент произошел на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке в Москве, сообщили ТВЦ.RU в СКР.
По словам представителя ведомства Светланы Петренко, нападение произошло во время приема граждан. Неизвестный мужчина ранил ножом сотрудника Следственного комитета.
Нападавший задержан, с ним работают следователи. Пострадавший сотрудник СКР доставлен в больницу. Причины нападение выясняются.