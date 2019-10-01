Сотрудника СКР ранили ножом в здании ведомства в Москве

Причины нападения выяснятся

Неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России. Инцидент произошел на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке в Москве, сообщили ТВЦ.RU в СКР.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, нападение произошло во время приема граждан. Неизвестный мужчина ранил ножом сотрудника Следственного комитета.

Нападавший задержан, с ним работают следователи. Пострадавший сотрудник СКР доставлен в больницу. Причины нападение выясняются.