Подробности нападения на сотрудника СК в Москве

Пострадавший госпитализирован
Мужчина с ножом напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России в Москве.
Следователя атаковали неподалеку от входа в здание ведомства в Техническом переулке. Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему экстренную помощь.
"Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства на Техническом переулке", - сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко агентству "Интерфакс".
Позже стало известно, что нападавший задержан. В сообщении СК отмечается, что с мужчиной работают следователи, причины инцидента устанавливаются, пишет "Газета.ру".
Как сообщается, раненный в Москве сотрудник Следственного комитета работал в отделе по приему граждан. Он не связан с расследованием громких уголовных дел. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.