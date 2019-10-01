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Подробности нападения на сотрудника СК в Москве

13:02
  • вторник
  • 01 октября 2019

Пострадавший госпитализирован

Мужчина с ножом напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России в Москве.
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Следователя атаковали неподалеку от входа в здание ведомства в Техническом переулке. Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему экстренную помощь.

"Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства на Техническом переулке", - сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко агентству "Интерфакс".

Позже стало известно, что нападавший задержан. В сообщении СК отмечается, что с мужчиной работают следователи, причины инцидента устанавливаются, пишет "Газета.ру".

Как сообщается, раненный в Москве сотрудник Следственного комитета работал в отделе по приему граждан. Он не связан с расследованием громких уголовных дел. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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