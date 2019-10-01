Собянин открыл "Мой социальный центр" на северо-востоке Москвы

Социальные учреждения должны меняться под новые запросы старшего поколения, отметил мэр

В столичном районе "Марьина Роща" открылся первый обновлённый центр социальной защиты для пожилых людей. 1 октября, в День старшего поколения, итоги работ осмотрел мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Общая площадь здания составляет больше тысячи квадратных метров. Проведён ремонт, закуплено новое оборудование и мебель. Кроме того, центр разделён на семь просторных залов. Есть помещения для занятия спортом; уютные гостиные. Открыта творческая мастерская и даже кулинарная студия.

Сергей Собянин отметил: необходимо создавать новые возможности для самореализации и интересного досуга.

"Посмотрим, как это будет функционировать. Насколько она будет востребована. Я понял, что вам нравится. Будем стараться распространять этот опыт. Но, как вы понимаете, это не так просто, подобрать такие здания, реконструировать и так далее. Это сложная история", - отметил Собянин.