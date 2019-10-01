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В России пройдет цифровая перепись населения

15:02
  • вторник
  • 01 октября 2019

Учёт жителей страны будет проводиться уже в 12-й раз

Год до важнейшего статистического события десятилетия. Во вторник в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная первой цифровой всероссийской переписи населения, передает "ТВ Центр".

Участники обсудили важнейшие этапы подготовки, а также ответили на главные вопросы о предстоящем событии. Учёт граждан будет проводиться уже в 12-й раз, но теперь совершенно в новом формате. Жители страны смогут самостоятельно сделать отметку на сайте Госуслуг. А переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

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