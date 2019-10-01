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Никто не сдерживал эмоции: в Москве простились с Марком Захаровым

14:43
  • вторник
  • 01 октября 2019

Попрощаться с Марком Захаровым пришли сотни людей

В Москве простились с Марком Захаровым. Великий режиссер, символ эпохи и учитель для нескольких поколений артистов. Он ушел 28 сентября на 86-м году жизни. Его спектакли десятилетиями собирают полные залы, а фильмы стали классикой. На гражданскую панихиду в Ленкоме собрались сотни людей.

У Ленкома сегодня не было чужих. Да, все люди разные, друг с другом не знакомые. Но все - родные. Его люди, Марка Анатольевича. Цветы несли даже к афишам у здания. С трогательными, написанными от руки словами благодарности - за детство и юность, за "Формулу любви" и "Мюнхгаузена".  В глазах - столько горя.  Многим даже дышится с трудом. Не могут поверить, что ушел.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Марк Захаров
Марк Захаров
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания с Марком Захаровым
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