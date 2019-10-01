Медиков онкоцентра им. Блохина обвинили в нарушении врачебной этики

Что на самом деле происходит в онкоцентре?

Минздрав России во вторник прокомментировал ультиматум, выдвинутый врачами Центра Блохина, назвав действия медиков грубым нарушением врачебной этики. Напомним, несколько специалистов больницы пригрозили уволиться, если новое руководство Центра не учтёт их требования.

Ведущая онкоклиника страны - Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина на Каширке - рискует остаться без детских онкологов. Профессор и основатель отделения трансплантологии Георгий Менткевич уже покинул пост заведующего. Руководство больницы назвало его поведения хамским после этого обращения медиков к общественности через интернет.

Одновременно с лучшим специалистом по трансплантации костного мозга в стране пригрозили уволиться сразу 26 специалистов больницы. В видеообращении медики утверждают - новое руководство занимается травлей коллектива, чтобы те сами писали заявления.

К видеообращению врачи приложили сразу несколько петиций – в Минздрав, прокуратуру и администрацию президента. К слову, последняя набрала уже больше полутора тысяч подписей. Онкологи уверены – новый директор института Светлана Варфоломеева ведёт крайне губительную политику. С приходом сразу начала активные преобразования. Родители утверждают, что на повторные приёмы стали отправлять по месту жительства, где зачастую нет ни одного онколога.

Родители недоумевают – их дети страдают, пока врачи просиживают весь день на бесконечных совещаниях у нового руководителя института. У врачей стало больше возни с бумажками, зато времени и сил на само лечение уже практически не остаётся.

Руководство НИИ просит не устраивать бурю в стакане. По словам директора больницы Ивана Стилиди, детское отделение продолжает работу. Он добавил: профессор Минткевич никогда не был заведующим отделения. Он лишь исполнял обязанности, и сейчас остался в своей основной должности - заместитель директора института по лечебной и научной работе. А выложенные в интернет видеообращения врачей и родителей Стилиди назвал срежиссированной провокацией.

Тем не менее, в НИИ сообщили, что все жалобы родителей тщательно проверяются. Минздрав о проблеме тоже в курсе. Сейчас в больнице работает специальная комиссия, которая пообещала навести порядок.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".