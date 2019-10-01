В "Технограде" побывали более 200 тысяч человек

Там можно получить навыки, связанные с новейшими технологиями

За год работы инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ его посетили более 200 тысяч человек. Найти что-то интересное здесь может каждый, сообщает "ТВ Центр".

Дети в игровой форме пробуют себя в разных специальностях. Студенты проходят практику на современном оборудовании. А взрослые посещают различные мастер-классы и курсы профессиональной переподготовки, получают сертификаты государственного образца.

В "Технограде" можно получить навыки, связанные с цифровыми технологиями, дизайном, сферой услуг, городским хозяйством. Всего здесь действует более тысячи разных программ.