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В "Технограде" побывали более 200 тысяч человек

15:12
  • вторник
  • 01 октября 2019

Там можно получить навыки, связанные с новейшими технологиями

За год работы инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ его посетили более 200 тысяч человек. Найти что-то интересное здесь может каждый, сообщает "ТВ Центр".

Дети в игровой форме пробуют себя в разных специальностях. Студенты проходят практику на современном оборудовании. А взрослые посещают различные мастер-классы и курсы профессиональной переподготовки, получают сертификаты государственного образца.

В "Технограде" можно получить навыки, связанные с цифровыми технологиями, дизайном, сферой услуг, городским хозяйством. Всего здесь действует более тысячи разных программ.

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Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Мастерская в инновационно-образовательном комплексе "Техноград"
Мастерская в инновационно-образовательном комплексе "Техноград"
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