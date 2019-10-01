В Ереване стартовал саммит стран Евразийского экономического союза

Лидеры государств проводят совещание

Главное политическое событие этого дня - саммит стран Евразийского экономического союза - начал работу в Ереване. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министр Армении обсудят текущую деятельность, перспективы развития интеграционных процессов, а также наметят задачи по расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики, передает "ТВ Центр".

Сейчас главы государств проводят совещание в узком составе за закрытыми дверями. А затем уже на расширенном заседании к ним присоединятся президенты Молдавии, Ирана и премьер Сингапура. Как ожидается, по итогам дискуссий будут утверждены Концепция формирования общего финансового рынка союза и бюджет ЕАЭС на будущий год.