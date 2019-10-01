ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина объявила об уничтожении железных дорог

13:24
  • вторник
  • 01 октября 2019

Вину возложили на коррупционеров

Украина осталась без железных дорог. По словам премьер-министра Незалежной, железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена. Локомотивы горят чуть ли не каждый день, тяги для удовлетворения потребностей бизнеса не хватает, посетовал Алексей Гончарук.
Брошенная Западом Украина признала силу России

"У нас на 90% истощена "Укрзализниця". То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", – сказал премьер-министр. Гончарук уточнил, что речь идет об инфраструктуре, которая досталась Незалежной от Советского Союза.

Замминистра инфраструктуры в администрации предыдущего украинского президента Петра Порошенко  Александр Кава предупреждал, что приватизация "Укрзализницы" уничтожит систему железнодорожного транспорта в стране. Однако его шеф Владимир Омелян на предупреждения не обратил внимания - а заявил о создании в стране площадки для реализации проекта сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop.

К проекту украинцы отнеслись скептически. Несмотря на то, что, по утверждениям Омельяна, он окупается в течение 12 лет – в то время как железная дорога всегда будет убыточной, передает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Украинские железные дороги
Украинские железные дороги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.