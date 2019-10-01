Украина объявила об уничтожении железных дорог

Вину возложили на коррупционеров

Украина осталась без железных дорог. По словам премьер-министра Незалежной, железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена. Локомотивы горят чуть ли не каждый день, тяги для удовлетворения потребностей бизнеса не хватает, посетовал Алексей Гончарук.

"У нас на 90% истощена "Укрзализниця". То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", – сказал премьер-министр. Гончарук уточнил, что речь идет об инфраструктуре, которая досталась Незалежной от Советского Союза.

Замминистра инфраструктуры в администрации предыдущего украинского президента Петра Порошенко Александр Кава предупреждал, что приватизация "Укрзализницы" уничтожит систему железнодорожного транспорта в стране. Однако его шеф Владимир Омелян на предупреждения не обратил внимания - а заявил о создании в стране площадки для реализации проекта сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop.

К проекту украинцы отнеслись скептически. Несмотря на то, что, по утверждениям Омельяна, он окупается в течение 12 лет – в то время как железная дорога всегда будет убыточной, передает РИА Новости.